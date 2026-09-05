Plajı boydan boya süsledi, koparmanın cezası çok ağır
05.09.2026 10:25
Hatay'da Samandağ sahili, koruma altındaki endemik bitki türü olan kum zambakları ile süslendi. Kum zambaklarını koparmanın 699 bin 245 lira cezası var.
Hatay'daki Samandağ sahili her yıl olduğu gibi koruma altındaki kum zambaklarıyla bezendi.
Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
KOPARMANIN CEZASI ÇOK AĞIR
Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası, 699 bin 245 lira olduğu belirtildi.
"KESİNLİKLE KOPARTILMAMALI"
Samandağ'da kum zambaklarının korunması için gönüllü çalışma yürüten fen bilgisi öğretmeni Cansel Baytar, "Vatandaşlarımızın kum zambaklarına karşı duyarlı olması gerekiyor. Onları korumanın en güzel yolu, sadece fotoğraflarını çekerek doğal ortamlarında bırakmaktır. Kesinlikle koparmamalı, soğanlarını yerinden çıkarmamalı ve bulundukları alanlara zarar vermemeliyiz." diye konuştu.
Sahilde yürüyüş yapan Doğa Amuk ise "Bu kadar güzel bir sahilimizde kum zambaklarını görmek gerçekten mutluluk verici. Fotoğraflarını çekiyorum, kokluyorum ama kesinlikle koparmıyorum. Çünkü korunması gereken, doğal yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olan bir bitki" ifadelerini kullandı.