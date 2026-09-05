Plajı boydan boya süsledi, koparmanın cezası çok ağır

Samandağ'da kum zambaklarının korunması için gönüllü çalışma yürüten fen bilgisi öğretmeni Cansel Baytar, "Vatandaşlarımızın kum zambaklarına karşı duyarlı olması gerekiyor. Onları korumanın en güzel yolu, sadece fotoğraflarını çekerek doğal ortamlarında bırakmaktır. Kesinlikle koparmamalı, soğanlarını yerinden çıkarmamalı ve bulundukları alanlara zarar vermemeliyiz." diye konuştu.

Sahilde yürüyüş yapan Doğa Amuk ise "Bu kadar güzel bir sahilimizde kum zambaklarını görmek gerçekten mutluluk verici. Fotoğraflarını çekiyorum, kokluyorum ama kesinlikle koparmıyorum. Çünkü korunması gereken, doğal yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olan bir bitki" ifadelerini kullandı.