Plajlar Ege'yi aratmıyor. Serinlemek isteyen oraya koşuyor

Ziyaretçilerden Mazlum Çelik, "Doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve eşsiz Van Gölü manzarasıyla Adilcevaz, yaz aylarında alternatif tatil rotası arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yetkililer de bölgenin turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını ve yapılan yatırımlarla Adilcevaz'ın daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını hedefliyor" dedi.