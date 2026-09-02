Plakasındaki harfi değiştiren sürücüye büyük ceza
02.09.2026 10:58
Gaziantep'te otomobilinin plakasındaki harfi siyah bant ile değiştiren sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesilirken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Gaziantep’te otomobilinin plakasındaki ‘L’ harfini siyah bant ile ‘U’ harfine dönüştüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç da 30 gün süreyle trafikten menedildi.
Gaziantep TAG otoyolunda devriye görevi yapan Gaziantep Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti.
Yapılan incelemede, plakadaki ‘L’ harfinin ‘U’ harfine dönüştürüldüğü belirlendi.
Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi.
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