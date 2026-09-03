Polisin "dur" ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı. 1 gözaltı

Kaçış sırasında bir sokağa giren şüpheli araç, park halindeki başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından araçtan inen şüphelilerden biri, olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek hızla uzaklaştı.

Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri, kaçamayan diğer şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.