Polisin "dur" ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı. 1 gözaltı
03.09.2026 08:51
İstanbul Bayrampaşa'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin otomoboli kaçarken kaza yaptı. Araçtaki şüphelilerden biri motosikletle izini kaybettirirken, diğeri yakalanarak gözaltına alındı.
Bayrampaşa'da polisin “dur” ihtarına uymayan şüphelilerin kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında park halindeki bir araca çarparak durdu. Olaydan sonra şüphelilerden biri plakasız bir motosikletle kaçarken, diğeri gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. Ancak araçtakiler polisin “dur” ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.
Telsiz anonslarıyla bölgedeki diğer ekiplerin de güzergah üzerinde önlem almasıyla kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.
Kaçış sırasında bir sokağa giren şüpheli araç, park halindeki başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından araçtan inen şüphelilerden biri, olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek hızla uzaklaştı.
Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri, kaçamayan diğer şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Ekipler, olay yerinden motosikletle kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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