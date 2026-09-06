Polisin şüphe üzerine durduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent Ç. (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından iki kardeş ve arkadaşları Rahman A. ile birlikte Levent Ç.'nin bulunduğu adrese geldi.

Şüpheliler, araçtan inmeden Levent Ç. ve yanındaki arkadaşına ateş açttıktan sonra plakaları sökülmüş araçla olay yerinden kaçtı.