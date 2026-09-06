Polisin şüphe üzerine durduğu araçtan cinayet şüphelileri çıktı
06.09.2026 11:53
Nevşehir’de silahlı saldırıda ağır yaralanan Levent Ç. hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden plakasız araçla kaçan 3 şüpheli, devriye polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir'de gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız olduğu görülen bir aracı takip ederek durdurdu. Araçta bulunan 3 kişinin, kısa süre önce meydana gelen silahlı saldırının şüphelileri olduğu belirlendi.
Olayda ağır yaralanan şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent Ç. (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile tartıştı.
Tartışmanın ardından iki kardeş ve arkadaşları Rahman A. ile birlikte Levent Ç.'nin bulunduğu adrese geldi.
Şüpheliler, araçtan inmeden Levent Ç. ve yanındaki arkadaşına ateş açttıktan sonra plakaları sökülmüş araçla olay yerinden kaçtı.
POLİS EKİPLERİNİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDILAR
Şüpheliler olay yerinden panik içerisinde uzaklaşırken, bölgede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri plakasız araçtan şüphelenerek aracı durdurdu.
Ekipler, şahısların kimlik kontrolünü yaptığı sırada yakın bölgede meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin anonsu duydu. Bunun üzerine araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Ağır yaralanan Levent Ç., yanındaki arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri ve araçlarda yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.'nin sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A.'nın suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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