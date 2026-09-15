Polisten elektrikli scooter ile kaçtı, drone takibiyle yakalandı

Kaçış sırasında bir polis aracının sağ aynasına zarar veren ve sağ ön lastiğinin patlamasına neden olan şüpheli, drone ile takip edildi.

Konumu telsizle ekiplere bildirilen Ediz A., takibin ardından aynı mahallede yakalandı. Şüphelinin elektrikli scooter ile kaçması, polis ekiplerinin takibi ve şüphelinin yakalanması drone kamerasıyla kaydedildi.

2 POLİS ARACINA ÇARPAN ŞÜPHELİNİN 54 KAYDI ÇIKTI

Ediz A.’nın daha önce 10 ALU 201 plakalı araçla Sancaktepe ve Sultanbeyli’de polisin ‘Dur’ ihtarına uymadığı, Sultanbeyli’de asayiş ekiplerine ait 2 araca çarparak kaçtığı öğrenildi.

Şüphelinin, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan 7, “Kasten yaralama” suçundan 18, ”Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 12, “Tehdit ve hakaret” suçlarından 11, “Mala zarar verme” suçundan 6 olmak üzere toplam 54 olay kaydı bulunduğu belirlendi.