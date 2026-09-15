Polisten elektrikli scooter ile kaçtı, drone takibiyle yakalandı
15.09.2026 09:54
Son Güncelleme: 15.09.2026 10:17
İstanbul Sancaktepe'de polisin "dur" ihtarına uymayıp elektrikli scooter ile kaçan şüpheli, drone destekli takiple yakalandı. 54 suç kaydı bulunan zanlının 12 dosyadan arandığı belirlendi.
POLİS "DUR" DEDİ, ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE KAÇTI
İstanbul Sancaktepe’de hakkında arama kararı bulunan Ediz A. (40), polisin “dur” ihtarına uymayarak elektrikli scooter ile kaçtı.
Polis aracına da zarar veren şüpheli, drone destekli takibin ardından yakalandı.
Olay, 14 Eylül’de Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibi, bir araç muayene istasyonunda drone ile çalışma yaptığı sırada aranan Ediz A.’nın istasyonda olduğunu tespit etti.
54 OLAY KAYDI VE 12 AYRI ARAMA DOSYASI ÇIKTI
Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan Ediz A., elektrikli scooter ile kaçmaya başladı. Kaçışı sırasında polis aracına zarar veren şüpheli, ekiplerin drone destekli takibi sonucu yakalandı.
Takip ve yakalama anları drone kamerasıyla görüntülendi.
Yapılan incelemede Ediz A.’nın 54 emniyete geliş kaydının bulunduğu, 12 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Şüphelinin daha önce de Sultanbeyli’de 2 polis aracına çarparak kaçtığı öğrenildi.
DRONE İLE TAKİP EDİLDİ
Kaçış sırasında bir polis aracının sağ aynasına zarar veren ve sağ ön lastiğinin patlamasına neden olan şüpheli, drone ile takip edildi.
Konumu telsizle ekiplere bildirilen Ediz A., takibin ardından aynı mahallede yakalandı. Şüphelinin elektrikli scooter ile kaçması, polis ekiplerinin takibi ve şüphelinin yakalanması drone kamerasıyla kaydedildi.
2 POLİS ARACINA ÇARPAN ŞÜPHELİNİN 54 KAYDI ÇIKTI
Ediz A.’nın daha önce 10 ALU 201 plakalı araçla Sancaktepe ve Sultanbeyli’de polisin ‘Dur’ ihtarına uymadığı, Sultanbeyli’de asayiş ekiplerine ait 2 araca çarparak kaçtığı öğrenildi.
Şüphelinin, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan 7, “Kasten yaralama” suçundan 18, ”Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 12, “Tehdit ve hakaret” suçlarından 11, “Mala zarar verme” suçundan 6 olmak üzere toplam 54 olay kaydı bulunduğu belirlendi.
12 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU
Yapılan sorgulamada Ediz A.’nın “Silahla tehdit”, “Cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Kasten yaralama”, “Ruhsatsız silah ve mermi satın alma veya taşıma”, “Basit yaralama”, “Tehdit”, “Görevi kötüye kullanma” ve “Hakaret” konularındaki 12 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi.
Hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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