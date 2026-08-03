Polisten kaçan motosikletli vali yardımcısına çarptı
03.08.2026 11:49
Bartın'da polisten kaçan motosikletli şüpheli, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı.
DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı.
DHA
Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı.
DHA
Motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalanırken kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.