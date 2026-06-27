Profesörden büyük tepki. "Yakışıyor mu?"
27.06.2026 15:22
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahile izmarit atılmasına tepki gösterdi. Gökoğlu, "Metrekarede belki yüze yakın sigara izmariti var. Deniz kenarları çöplük değil. Bunlar Antalya'ya yakışmıyor." dedi.
Antalya'da çevre kirliliği ve dumansız hava sahası mücadelesi kapsamında bazı plajlarda sigara kullanımına yasak getirilirken, Konyaaltı Sahili'nde yapılan dalış sonrası deniz altından çok sayıda plastik atık çıkarıldı.
Dumansız hava sahası dışında kalan sahil kısımlarında sigara izmariti ve çöp yoğunluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Metrekarede belki yüze yakın sigara izmariti var. Deniz kenarları çöplük değil. Bunlar Antalya'ya yakışmıyor." dedi.
Antalya'da geçtiğimiz günlerde çevre kirliliği ve dumansız hava sahası mücadelesi kapsamında bazı plajlarda sigara kullanımına yasak getirildi.
Yasak kararının ardından sahillerdeki izmarit ve atık kirliliği yeniden gündeme geldi.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde öğrencileriyle yaptığı dalış faaliyeti sonrası deniz altından çok sayıda plastik atık çıkardı.
Dalış yapılan bölgede hem deniz altında hem de kıyıda oluşan kirliliğe dikkat çeken Gökoğlu, sahillerdeki sigara izmariti yoğunluğunun ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.
Deniz kenarlarının çöplük gibi kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, çevre kirliliğinin yalnızca görüntü kirliliği oluşturmadığını, deniz ekosistemini de doğrudan etkilediğini ifade etti.
"YAKIŞMIYOR"
Sahillerde sigara izmariti ve çöplerin gelişigüzel bırakıldığını belirten Gökoğlu, "Sigara diğer plajlarda yasaklandı. Burası ise tamamen sigara izmaritiyle dolu. İnsanlarımızın bu alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor. Deniz kenarları çöplük değil. Bu görüntü Antalya'ya yakışmıyor. İnsanlar hem sigara içiyor hem bir şeyler yiyip içiyor, ardından çöplerini atıyor ve aynı alanı plaj olarak kullanıyor. Bu, doğru bir insan davranışı değil. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Hâlâ bu plajlarda sigara içiliyor. Az önce çıkarken baktım; metrekarede belki yüze yakın sigara izmariti var." dedi.
Antalya Körfezi'ndeki ekosistemin kentleşme, kirlilik ve su kaynaklarındaki değişimden etkilendiğini söyleyen Gökoğlu, "Ekosisteme baktığımızda büyük bir kentleşme olduğunu görüyoruz. Bu kentleşmeye bağlı olarak Antalya'nın altından denize boşalan sularda azalma var. Biz bu sulara ne yaptık? Kirlettik, düdenleri kapattık, sondajlarla çektik. Ormanlar eskisi kadar yok. Bu nedenle yerin altına eskisi kadar su inmiyor. Kent betonlaştı. Yağmur yağdığı gibi doğrudan denize gidiyor." diye konuştu.
Geçmişte Antalya'nın yer altı su akışlarının Körfez için önemli bir denge unsuru olduğunu belirten Gökoğlu, "Oysa eskiden şehrin altından azar azar denize bir boşalım vardı. Bu su akışları Körfez'in suyunu, sıcaklığını ve tuzluluğunu ayarlıyor, plankton durumunu düzenliyor, kirliliği de öteliyordu. Ancak son zamanlarda baktığımızda, Antalya kentinin altından eskisi kadar su gelmediğini görüyoruz. Akarsuları kirlettik. Bütün bu unsurlar deniz ekosistemini etkiliyor. Bu etkiye bağlı olarak tür çeşitliliğinde de azalma yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
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