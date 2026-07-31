Refakatçi olarak gitti, ulaşım aracı bulamayınca motosiklet çaldı
31.07.2026 10:38
Adana'da refakatçi gibi gittiği hastanenin otoparkındaki motosikleti çalan 21 yaşındaki şüpheli yakalandı. Şüpheli, "Ulaşım aracı bulamayınca motosikleti aldım." dedi.
Adana'da Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin otoparkında hırsızşık yaşandı.
Refakatçi gibi hastaneye gidip bir süre bahçede dolaşan 21 yaşındaki B.A., bir hasta yakınının park halindeki motosikletini düz kontak yaparak çalıştırıp ardından bölgeden uzaklaştı.
İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ
İhbar üzerine hastaneye giden Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüphelinin daha önce de Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bir motosikleti daha çaldığı saptandı.
"DÖNÜŞTE ULAŞIM ARACI BULAMADIM"
Polis ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde saklandığı belirlenen şüpheliyi, adresine yapılan baskında gözaltına aldı.
Emniyete götürülen B.A., ifadesinde, “Hastanede yatan arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikleti aldım. Geri verecektim ancak nereye bıraktığımı unuttum.” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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