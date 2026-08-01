Rekolte 100 tona geriledi. Kilosu 3 bin 500 liradan satılacak

Kestane balının çok şifalı bir bal türü olduğuna işaret eden Başar, "Özellikle apiterapide kullanılan bir bal, ülkemizde çok talep görüyor. Bölgede ürettiğimiz kestane balı yoğun rağbet görmekte. Üretilen ürünlerin tamamına yakını üreticiler tarafından perakende olarak satılmakta. Bu sene kestane balığında belirlediğimiz kilogram fiyatı 3 bin 500 lira. Vatandaşlarımız dilediği fiyattan kendileri satabilir ama birlik olarak önerdiğimiz fiyat 3 bin 500 liradır. Koloni başına yaklaşık olarak ürettiğimiz bal, 2-2 buçuk kilogram civarındadır. 3 bin 500 lira çok yüksek bir bedel gibi görünse de toplam üretimimiz kovan başı 2 kilogramlarda kaldığı zaman maliyetini de kurtarabilecek bir seviyede değil" dedi.

Öte yandan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında çoğaltılan “Torymus Sinensis” böceği, kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu ormanlık alanlara bırakılmaya da devam ediyor. Gal arılarının yumurtalarıyla beslenen böcekler ile ağaçların kurumasının ve yüzde 80 civarında meyve kaybına sebep olan gal arılarının azaltılması hedefleniyor.