Rekoltesi yok denecek kadar azdı. "Dalların altın sarısı" çiçek açtı, daha olgunlaşmadan alıcı buluyor
06.05.2026 15:12
Sakarya'da yetiştirilen ve dünyanın birçok ülkesine gönderilen ayva ağaçları çiçek açtı.
Geçen sezon zirai dondan etkilenen ayvanın beyaz çiçekleri, yeni sezonda çiftçinin umudu oldu. Gül çiçeği ailesi içerisinde yer alan ve "dalların altın sarısı" olarak tabir edilen ayva ağaçları çiçek açtı.
Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Sakarya ayvası, iç piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor.
Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve daha olgunlaşmadan dalında alıcı bulan coğrafi işaretli Geyve ve Pamukova ayvası, zorlu şartlar altında yetiştiriliyor.
Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, “Daha önce kaybettiğimiz rekolteyi tahmin ediyorum ki bu sene yakaladık. Şu anda dördüncü ilaçlamayı yapıyorum ve ayvalarımızda herhangi bir hasar yok” dedi.
Geyve ve Pamukova yöresinde yetişen ayvaların yoğun talep gördüğünü ifade eden Ulukaya, "Geçen sene mağduriyet yaşadık ama bu yıl çok iyi durumdayız. Ayvaları, hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmeden satabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.
Antioksidanlar açısından zengin olan ayvanın kabızlık ve reflü şikayetlerini hafiflettiği ifade ediliyor. Karaciğer dostu olduğu bilinen meyvenin potasyum içeriği ise kan basıncını düzenlemeye katkı sağlıyor. Ancak yine de tüketmeden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.