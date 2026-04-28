''Revas'' adıyla da biliniyor. Havalar ısındıkça fiyatı düşecek, destesi 150 TL'ye satılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin zorlu coğrafyasında kendiliğinden yetişen ve bölge halkı için hem önemli bir geçim kaynağı olan uçkun bitkisi, havaların ısınmasıyla birlikte piyasaya çıktı. Özellikle Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, şifa kaynağı olarak gördükleri uçkuna yoğun ilgi gösteriyor.

Bölgede uzun yıllardır kendiliğinden yetişen bitkileri satarak geçimini sağlayan esnaf Osman Orhan, bu yıl ki uçkun piyasası ve ürün tedariki hakkında açıklamalarda bulundu. Uçkunun bu yıl tezgahlara 150 liradan giriş yaptığını belirten Orhan, fiyatların sezon başı olması nedeniyle yüksek olduğunu ifade etti.