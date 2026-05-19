Riski göze aldı, 19 Mayıs için 3 Bin 200 rakımlı dağa tırmandı

Iğdır'da dağcılık ve doğa sporlarının gelişmesi için çalışmalar yürüten Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Muhammed Akkuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ağrı ile Tuzluca sınırında bulunan 3 bin 200 rakımlı Kandilli Dağı'na solo tırmanış yaptı.

Sabah saatlerinde köyden yürüyüşe başlayan Akkuş, yaklaşık 2 buçuk saatlik zorlu parkurun ardından zirveye ulaştı. Zirve hattında korniş ve çığ riski bulunan bölgeyi dikkatli şekilde geçen Akkuş, kayak takımlarıyla başarılı bir iniş gerçekleştirerek bölgede ilklerden biri olan dağ kayağı inişini tamamladı.