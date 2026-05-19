Riski göze aldı, 19 Mayıs için 3 Bin 200 rakımlı dağa tırmandı
19.05.2026 10:38
Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Muhammed Akkuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için 3 bin 200 rakımlı Kandilli Dağı'na solo tırmanış yaptı. Akkuş, çığ tehlikesinin bulunduğu zorlu parkurdan kayak takımlarıyla indi.
Iğdır'da dağcılık ve doğa sporlarının gelişmesi için çalışmalar yürüten Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Muhammed Akkuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ağrı ile Tuzluca sınırında bulunan 3 bin 200 rakımlı Kandilli Dağı'na solo tırmanış yaptı.
Sabah saatlerinde köyden yürüyüşe başlayan Akkuş, yaklaşık 2 buçuk saatlik zorlu parkurun ardından zirveye ulaştı. Zirve hattında korniş ve çığ riski bulunan bölgeyi dikkatli şekilde geçen Akkuş, kayak takımlarıyla başarılı bir iniş gerçekleştirerek bölgede ilklerden biri olan dağ kayağı inişini tamamladı.
"ÇIĞ RİSKİ VARDI"
Akkuş, "Bugün solo bir tırmanış yaptım. Solo tırmanış, biliyorsunuz, bir kişinin tek başına yaptığı zirve denemesidir. Bugün Kandilli Dağı'na zirve yaptım. Kandilli Dağı yaklaşık 3 bin 200 metre rakımda bulunuyor. Kaya kayaklarımızla zirveye ulaştım. Zirve kısmında bir korniş vardı. Kornişin bulunduğu bölge aynı zamanda çığ alanıydı. Çok şükür, orayı da başarılı bir şekilde geçtikten sonra zirveden aşağı indik." dedi.
Dağ kayağının bölgede yaygınlaşması için çalıştıklarını belirten Akkuş, “Bu bölgede dağ kayağını geliştirmeye çalışıyorum. Iğdır bölgesinde sanırsam şu anda benden başka bu sporu yapan yok. Dolayısıyla bu sporu yaygın hale getirip, bölgemizdeki bu güzel dağlardan faydalanarak öncülük yapmak istiyorum. Asıl amacım da bu sporu tanıtmak. Gerçekten çok keyifli bir spor.” ifadesini kullandı.
Akkuş, zirvenin de hakim bir bakış açısının olduğunu söyleyerek "Saat 09.30'da köyde aracı park ettikten sonra yürüyüşe başladım. Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından devam ederek saat tam 12.00'de zirveye vardım. Orada biraz dinlendim, ardından manzarayı izledim. Manzara gerçekten müthişti. Kandilli Dağı, Ağrı ile Tuzluca sınırında bulunuyor. Buradan Ağrı ilini kuş bakışı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ağrı Dağı'nı, Köse Dağı'nı, Tendürek'i, hatta Ermenistan'daki Elegez Dağı'nı bile çok rahat bir şekilde görmek mümkün. Bunun yanında Allahu Ekber Dağları'nı da görebiliyorsunuz. Burası oldukça hakim bir noktaya sahip." dedi.
"YENİ ROTA ÇİZDİK"
Akkuş, yeni bir rota da çizdiklerini söyleyerek "Bu rotayı yeni çizdik. Daha önce hiçbir dağcı buraya çıkmamıştı. Kandilli Dağı, Sıra Dağları olarak geçen bölgede yer alıyor. Geçen gün haberci ve muhabir arkadaşlarımızın yaptığı haberleri görmüştüm, ilgimi çekmişti. Bugün de buraya gelip zirve yaptım. Gerçekten güzel bir rota oluşturduk ve bu rotayla zirveye ulaştık. Bunu rapor haline getirerek, ileride gelecek dağcı arkadaşlarımıza en azından ön bilgi olarak sunmuş olacağız." diye konuştu.