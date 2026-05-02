Rize'de bir ilki gerçekleştirdi. Togg'u taksi yapıp yola çıktı

Elektrikli taksi kullanma fikrinin uzun süredir aklında olduğunu belirten Şenol Yazıcı, bu kararı bilinçli bir şekilde aldığını ifade etti. Araç değişikliği sürecinde bu fırsatı değerlendirdiğini söyleyen Yazıcı, "Rize'de herhalde ilk oldu bu. Araç değişme niyetim vardı. Mazot masrafları, benzin masrafları ve diğer araç giderlerinden kurtulmak için böyle bir şey düşündüm. Bu benim hayalimdi zaten, taksiciliğe başladığımdan beri aklımdaydı." diye konuştu.

Elektrikli aracın en büyük avantajlarından birinin yakıt tasarrufu olduğunu vurgulayan Yazıcı, maliyetlerin ciddi oranda düştüğünü söyledi. Evden şarj etmenin büyük avantaj sağladığını belirten Yazıcı, "Yakıt olarak normal araçlara göre çok daha ekonomik. Evden şarj ettiğiniz zaman maliyet üçte bire hatta dörtte bire kadar düşüyor. Dışarıdan şarj ettiğinizde biraz daha maliyetli oluyor ama yine mazot masrafını geçmiyor." dedi.

Aracından oldukça memnun olduğunu dile getiren Yazıcı, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması gerektiğini belirtti.