Rize'de bir ilki gerçekleştirdi. Togg'u taksi yapıp yola çıktı
02.05.2026 12:31
İHA
Rize şehir merkezinde taksicilik yapan Şenol Yazıcı, Togg T10F ile hizmet vererek kentte bir ilke imza attı.
Kent merkezinde taksicilik yapan Şenol Yazıcı, yerli ve elektrikli otomobil Togg ile hizmet vermeye başlayarak şehirde bir ilki gerçekleştirdi.
Yakıt maliyetlerini düşüren ve çevreci yapısıyla öne çıkan uygulama, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Rize'de başlayan Togg taksi dönemi, ulaşımda yeni bir sürecin kapısını araladı.
"İLK OLDU"
Elektrikli taksi kullanma fikrinin uzun süredir aklında olduğunu belirten Şenol Yazıcı, bu kararı bilinçli bir şekilde aldığını ifade etti. Araç değişikliği sürecinde bu fırsatı değerlendirdiğini söyleyen Yazıcı, "Rize'de herhalde ilk oldu bu. Araç değişme niyetim vardı. Mazot masrafları, benzin masrafları ve diğer araç giderlerinden kurtulmak için böyle bir şey düşündüm. Bu benim hayalimdi zaten, taksiciliğe başladığımdan beri aklımdaydı." diye konuştu.
Elektrikli aracın en büyük avantajlarından birinin yakıt tasarrufu olduğunu vurgulayan Yazıcı, maliyetlerin ciddi oranda düştüğünü söyledi. Evden şarj etmenin büyük avantaj sağladığını belirten Yazıcı, "Yakıt olarak normal araçlara göre çok daha ekonomik. Evden şarj ettiğiniz zaman maliyet üçte bire hatta dörtte bire kadar düşüyor. Dışarıdan şarj ettiğinizde biraz daha maliyetli oluyor ama yine mazot masrafını geçmiyor." dedi.
Aracından oldukça memnun olduğunu dile getiren Yazıcı, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması gerektiğini belirtti.
ULAŞIMDA YENİ DÖNEM
Rize'de ilk kez bir elektrikli aracın taksi olarak kullanılmaya başlanması, kentte ulaşım alışkanlıklarında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Hem ekonomik hem çevreci olmasıyla dikkat çeken uygulamanın önümüzdeki süreçte yaygınlaşması bekleniyor.
