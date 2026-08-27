Rize'de kaybolan 10 yaşındaki Ali Kerem için Artvin sahilinde arama başlatıldı
27.08.2026 10:49
Rize'nin Çayeli ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan 10 yaşındaki Ali Kerem Ö.'yü arama çalışmaları, deniz akıntısı dikkate alınarak Artvin sahil şeridine kadar genişletildi.
Olay, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük Taşhane Mahallesi'nde meydana geldi.
Ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan Ali Kerem Ö. (10) ayaklarını denize sokmak istediği sırada dalgalara kapıldı. Kardeşinin yardımına koşan ağabeyi Ahmet Ertuğrul Ö. (16) de denize atladı. İki kardeş kısa süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.
AĞABEY KURTAILAMADI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yürüttüğü çalışma sonucunda denizden ağır yaralı olarak çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ÇALIŞMALAR ARTVİN SAHİL ŞERİDİNE KADAR GENİŞLETİLDİ
Kayıp Ali Kerem Ö.'nün bulunması için başlatılan çalışmalar ise genişletilerek devam ediyor. Deniz akıntısının yönünü değerlendiren AFAD ve HOPAK (Hopa Arama Kurtarma) ekipleri, arama faaliyetlerini Artvin sahiline taşıdı.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ekipler, Fındıklı ile Arhavi arasındaki sahil şeridinde karadan dürbün ve çeşitli ekipmanlarla tarama çalışmalarını sürdürüyor.
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