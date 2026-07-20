Rize'de kaybolan 3 kişi bulundu

Saatler süren çalışmaların ardından kaybolan 3 kişiye sabah saatlerinde ulaşıldı.

Bulundukları noktadan güvenli şekilde çıkarılan vatandaşların ilk sağlık kontrolleri olay yerinde gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmalarının bulunmadığı belirlendi.