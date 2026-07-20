Rize'de kaybolan 3 kişi bulundu
20.07.2026 16:13
Rize'de balık tutmak için dere yatağına giren ve yoğun ormanlık alanda yönlerini kaybeden 3 kişi, gece boyu süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.
Olay Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı Bal Ormanları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak amacıyla dere yatağına giren 3 kişi, yoğun bitki örtüsü ve zorlu arazi şartları nedeniyle dönüş yolunu bulamadı.
AFAD VE AKUT EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Mahsur kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etmesi üzerine bölgeye arama kurtarma personeli yönlendirildi.
Gelen ihbar doğrultusunda, 6 kişiden oluşan AFAD ekibi ile 12 kişilik AKUT ekibi alanda çalışma başlattı.
Yürütülen arama faaliyetlerine, çevre koşullarını ve araziyi iyi tanıyan yerel halk da katkı sağladı.
Ekipler, havanın kararmasına rağmen gece saatlerinde de dere yatakları ile ormanlık bölgelerdeki arama çalışmalarına aralıksız devam etti.
KAYBOLAN 3 KİŞİYE ULAŞILDI
Saatler süren çalışmaların ardından kaybolan 3 kişiye sabah saatlerinde ulaşıldı.
Bulundukları noktadan güvenli şekilde çıkarılan vatandaşların ilk sağlık kontrolleri olay yerinde gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmalarının bulunmadığı belirlendi.
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