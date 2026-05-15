Roma imparatoru inşa etti, bugünlere kadar geldi. Ziyarete açılacak
15.05.2026 10:25
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Makedon Kulesi’nin gelecek ay açılması planlanıyor.
Edirne Valisi Yunus Sezer, yapıyı gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı, kulenin terasına çıkarak kenti panoramik olarak seyretti.
Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini yansıtan ve hepsinden izler taşıyan yapının Edirne'ye ve ülkeye kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Sezer, "Çalışmalarda artık sona geldik. Son bir ay içerisinde toparlanacak ve inşallah önümüzdeki ay ziyaretçilere açmayı düşünüyoruz." dedi.
Panoramik bir görüntü sunan ve dört kattan oluşan kulede, her döneme ait kitabelerin yer aldığını vurgulayan Sezer, kulenin seyir zevki sunacağını kaydetti.
Yapının, Edirne'nin tanıtımı açısından son derece önemli olacağını ifade eden Sezer, "Buzhane olarak kullanılan alan bir taraftan şapel, bir taraftan seramik atölyeleriyle beraber bir açık hava müzesi de Edirne'mize kazandırılmış oldu." diye konuştu.
Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yıllarında yaptırılan ve eski Edirne’yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek yapı olan Makedon Kulesi, kentin tarihi sembollerinden biri olarak biliniyor.
Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa tarafından 1867 yılında kulenin üzerine ahşap katlar eklenip saat yerleştirilmesinin ardından yapı, uzun yıllar "saat kulesi" olarak anıldı.
Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü. Deprem sonrası kule üzerine eklenen katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda dinamitle yıktırıldı.
Kule, 1990'lı yıllarda yeniden restore edilirken Edirne Müzesi tarafından 2002-2003 yıllarında çevresinde arkeolojik kazılar gerçekleştirildi.
Son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Makedon Kulesi'nin, yeniden kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.
