Rus anne ve kızını öldüren eski eşin cezası belli oldu

Soruşturma aşamasında polis tarafından yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic'in eve kendisine ait otomobille geldiği, cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kaldığı ve bu süre içerisinde evi temizlediği ortaya çıktı.

Kuslevic'in daha sonra cesetleri çarşafa sardığı, Irina Dvizova'ya ait otomobilin bagajına koyduğu ve ardından oğlunu da yanına alarak Dvizova'nın otomobiliyle saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği belirlendi. Yaklaşık 20 dakika sonra otelden ayrılan Andrej Kuslevic'in, cesetleri yol kenarındaki uçuruma attığı ve ardından yeniden otele döndüğü tespit edildi. Ayrıca, Dvizova ile Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Irina Dvizova'nın başı, kulağı ve omzuna olmak üzere 3 merminin, kızı Dayana Dvizova'ya ise boyun ve göğüs bölgesinden 2 merminin isabet ettiği ortaya çıktı.