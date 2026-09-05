Saat 06.00'da geliyorlar, ne zaman isterlerse bırakıyorlar. Hasat başladı, bir ton 7 bin lira

Hasat ile ilgili bilgi veren çiftçi Hulki Gerçek, “Biber hasadına Ağustosun 5'i ile 15'i arasında başlıyoruz. Bu sene yağmur nedeniyle biraz gecikmeli başladık. Mahsullerde verim normal. Genelde tatlı biber olarak verim iyi de acı biberde verim düşük. İşçilerimiz, ton hesabı çalışıyor. Tonunu ise 7 bin TL'den topluyorlar. Ortalama sabah saat 6-7 gibi başlıyorlar, akşam ne zaman isterlerse bırakıyorlar.” dedi.