Saat 06.00'da geliyorlar, ne zaman isterlerse bırakıyorlar. Hasat başladı, bir ton 7 bin lira
05.09.2026 16:13
Son Güncelleme: 05.09.2026 16:13
Gaziantep'te kırmızı biber hasadı başladı. İşçiler, ton başı 7 bin TL kazanıyorlar; mesaiye sabah 06.00'da başlayıp akşam ne zaman isterlerse bırakıyorlar.
Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı.
Biberler, yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık alanda üretiliyor.
Kurutmaya bırakılan biberler, toz biber ve pul biber olarak kullanılırken, yaş hali ise salça yapımında da kullanılıyor.
Gaziantep'teki biber üretiminin yüzde 90'ının yapıldığı İslahiye'de üretilen biberler diğer illere de gönderiyor.
Hasat ile ilgili bilgi veren çiftçi Hulki Gerçek, “Biber hasadına Ağustosun 5'i ile 15'i arasında başlıyoruz. Bu sene yağmur nedeniyle biraz gecikmeli başladık. Mahsullerde verim normal. Genelde tatlı biber olarak verim iyi de acı biberde verim düşük. İşçilerimiz, ton hesabı çalışıyor. Tonunu ise 7 bin TL'den topluyorlar. Ortalama sabah saat 6-7 gibi başlıyorlar, akşam ne zaman isterlerse bırakıyorlar.” dedi.
Gerçek, "Biz topladığımız biberleri, sergende çektirip çuvallarla Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Burada da fabrikalarımız var ama genelde oraya gönderiyoruz. Bu biberler fabrikalarda toz biber haline getiriliyor. Kullandığımız yemekte pul biber, toz biber gibi çeşitlendiriyorlar." diye konuştu.
Gastronomi kenti Gaziantep'te, biberin rekoltesinin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürürken aşırı sıcağın altında çalışan işçiler günlük tonlarca biber toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
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