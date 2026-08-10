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Saatlik ücret 6 bin TL. 1,5 aya yakın yoğun bir mesaileri var

10.08.2026 14:55

Son Güncelleme: 10.08.2026 15:00

İHA

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Ordu’da fındık hasadının ardından ürünleri kabuğundan ayıran patozcular yoğun mesaiye hazırlanırken, bu sezon saatlik çalışma ücretlerinin 6 bin TL olduğunu söylediler.

Saatlik ücret 6 bin TL. 1,5 aya yakın yoğun bir mesaileri var
IHA

Fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin tarlalardaki mesaisi sürerken, hasat edilen ürünlerin patoza verilmesi için de çalışmalar başladı.

 

Yılda yaklaşık 1,5 ay yoğun şekilde çalışan patozcular, artan maliyetler ve zorlu çalışma şartlarına rağmen üreticilere hizmet veriyor.

Saatlik ücret 6 bin TL. 1,5 aya yakın yoğun bir mesaileri var 1
iStockPhoto

Yaklaşık 28 yıldır patozculuk yapan Mustafa Durmuş, çalışmaların hava şartları ve ürün yoğunluğuna göre gece boyunca devam edebildiğini söyledi. Sahil kesiminde yaklaşık 20 gün çalıştıklarını belirten Durmuş, ardından orta ve yüksek rakımlı mahallelere geçtiklerini ifade etti. Durmuş, "Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira" dedi.

 

Saatlik ücret 6 bin TL. 1,5 aya yakın yoğun bir mesaileri var 2
iStockPhoto

Patoz sahibi Selahattin Bol ise sezon boyunca yoğun ve zorlu şartlar altında çalıştıklarını ifade ederek, fındık sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.