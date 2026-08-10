Saatlik ücret 6 bin TL. 1,5 aya yakın yoğun bir mesaileri var

Yaklaşık 28 yıldır patozculuk yapan Mustafa Durmuş, çalışmaların hava şartları ve ürün yoğunluğuna göre gece boyunca devam edebildiğini söyledi. Sahil kesiminde yaklaşık 20 gün çalıştıklarını belirten Durmuş, ardından orta ve yüksek rakımlı mahallelere geçtiklerini ifade etti. Durmuş, "Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira" dedi.