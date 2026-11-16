Sabah 05.00'te kuyruk başlıyor, talebe yetişilemiyor. Günde 1 ton 200 kilo tüketiliyor
16.11.2026 10:44
Adana'da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ciğer mesaisi şaşırtan rakamlara ulaştı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte günlük tam 1 ton 200 kilogram ciğer tüketildiğini açıkladı.
Kasaplarda kilosu ortalama 1.200 liraya kadar çıkan ciğerin yarısı komşu il Gaziantep'ten karşılanırken, hafta sonları restoranlar talebe yetişmekte zorlanıyor.
Kebap denince ilk akla gelen kentlerden biri olan Adana'da ciğer tüketimi de dikkat çekiyor.
Adana'da ciğer, hem il içinden hem de il dışından gelen vatandaşlar tarafından özellikle Büyük Saat'teki restoranlarda tüketiliyor. Sabahın erken saatlerinde restoranlara gelen vatandaşlar kahvaltıda ciğer yemenin keyfini yaşıyor.
1 GÜNDE TAM 1 TON 200 KİLO TÜKETİLİYOR
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte çok yoğun bir ciğer tüketimi olduğunu belirterek, "Adana'da bir günde 1 ton 200 kilo ciğer tüketimi olmaktadır. Bu tüketimin yarısı Gaziantep ilimizden karşılanırken, kalan kısmı ise Adana'daki et kombinalarından temin edilmektedir. Ciğer fiyatları kasaplarda ortalama kilosu bin 200 liraya kadar çıkmaktadır" dedi.
RESTORANLAR BULMAKTA ZORLANIYOR
Adana'da ciğer kültürünün sabaha karşı saat 05.00'te başladığını belirten Yağmur, "Özellikle cumartesi, pazar ve tatil günlerinde dışarıdan gelen misafirlere Adana'da mutlaka ciğer yedirilirken, çok tüketim olduğu için restoranlar ise ciğer bulma konusunda oldukça zorlanmaktadır" diye konuştu.