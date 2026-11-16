Sabah 05.00'te kuyruk başlıyor, talebe yetişilemiyor. Günde 1 ton 200 kilo tüketiliyor

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte çok yoğun bir ciğer tüketimi olduğunu belirterek, "Adana'da bir günde 1 ton 200 kilo ciğer tüketimi olmaktadır. Bu tüketimin yarısı Gaziantep ilimizden karşılanırken, kalan kısmı ise Adana'daki et kombinalarından temin edilmektedir. Ciğer fiyatları kasaplarda ortalama kilosu bin 200 liraya kadar çıkmaktadır" dedi.