Sabah ilk ışıkla mesaiye başlıyorlar ama siparişlere yetişemiyorlar. Özel günlerin vazgeçilmezi

Özellikle doğal koşullar sayesinde yetişen çiçeklerin kalite bakımından büyük ilgi gördüğü, Eymir şakayığının marka olma yolunda ilerlediği kaydedildi. Bölge halkı ise şakayık üretiminin daha da büyümesi ve Elmalı'nın çiçekçilik alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelmesini hedeflediklerini, desteklerin artmasıyla ihracat kapılarının açılabileceğini ifade etti.

Bölgedeki şakayık üreticilerden Yahya Başkurt, "Burası 7,5 dönüm. Dönüme 2 bin fide gidiyor. Her kökte 4-5 dal veriyor. Senede bir kez çiçek veriyor. Türkiye'nin 81 iline gönderim yapıyoruz. Burada 50- 60 kişiye istihdam sağlıyoruz" dedi.