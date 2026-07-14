Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor, öğlen 2'de işi bırakıyorlar. 6 saatte 1100 TL'lik kazanç

İlkbahar aylarında etkili olan aşırı yağışlardan dolayı verimin düşük olduğu domates, tarlada 15 TL'den alıcı buluyor. Sıcaklığın etkili olmasına rağmen sabah 6'da mesaiye başlayan ve öğlen 2'de mesaiyi bırakan işçiler, bin 100 TL yevmiyeye domatesleri topluyor.