Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor, öğlen 2'de işi bırakıyorlar. 6 saatte 1100 TL'lik kazanç
14.07.2026 09:51
Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Hatay'da hasat olgunluğuna ulaşan domatesler, işçiler tarafından tek tek toplanarak hasat ediliyor.
Kavurucu sıcağın altında hasat yapan işçiler bin 100 TL yevmiye alırken, domates tarladan 15 TL'den alıcı buluyor.
25 İŞÇİYLE HASAT DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin en bereketli topraklarından Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerde zorlu mesai başladı. Kumlu ilçesi Doğu Ayrancı Mahallesi'ndeki 45 dönümlük domates ekili tarlada, 25 işçiyle birlikte hasat devam ediyor.
GÜNLÜK 1100 TL'LİK KAZANÇ SAĞLIYORLAR
İlkbahar aylarında etkili olan aşırı yağışlardan dolayı verimin düşük olduğu domates, tarlada 15 TL'den alıcı buluyor. Sıcaklığın etkili olmasına rağmen sabah 6'da mesaiye başlayan ve öğlen 2'de mesaiyi bırakan işçiler, bin 100 TL yevmiyeye domatesleri topluyor.
Kavurucu sıcakların olduğu günlerde işçiler, yarım yevmiye çalışarak sıcaklıktan korunmaya çalışıyor. Zorlu mesaiye rağmen büyük emeklerle tek tek domateslerin toplandığını ifade eden işçibaşı Mehmet İşçimen, mahsulün Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve kentteki hallere gönderildiğini söyledi.