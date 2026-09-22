Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor öğlene kadar sürüyor. Tarlada fiyatı 40 TL'yi buluyor

Hasat edilen salatalıkların boylarına göre sınıflandırıldığını belirten Softa, "Salatalıkları 1, 2 ve 3 numara olarak ayırıyoruz. Birinci numara 40 lira, ikinci numara 20 lira, üçüncü numara ise 5 lira. İlk ekimde fiyatlar daha yüksekti. Güz döneminde fiyatlar geriye geldi" diye konuştu.

Üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Softa, “Mazot, gübre ve ilaç pahalı. İşçilik maliyetleri de yüksek. Eskisi gibi verim de alamıyoruz. Şu anda yaptığımız işten büyük bir kazanç elde etmekten çok, üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.