Sabahın ilk ışıklarıyla hasada başladılar. Önce kurutuluyor, sonra sapından ayrılıyor
05.06.2026 11:33
Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminde ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da mercimek hasadı başladı.
Çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara girerek olgunlaşan mercimekleri biçme makineleriyle hasat ediyor. Biçilen mercimekler, kurumaları için bir süre tarlada bekletiliyor. Yeterince kuruyan ürünler daha sonra gezer patozlarla dane ve sapından ayrılarak çuvallanıyor, depolara taşınıyor.
Hasat çalışmalarının sürdüğü tarlalarda incelemelerde bulunan Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Çetiner, çiftçiler ve tarım işçileriyle birlikte hasada katıldı. Çetiner, dane kaybının önüne geçilmesi için işçilere doğru toplama ve kurutma teknikleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.
DOLU YAĞIŞI VERİM KAYBI YARATTI
Geçen yıl Şanlıurfa'da kırmızı mercimek üretimi yaklaşık 140-150 bin ton olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok bölgede verimin yüksek olması bekleniyor.
Öte yandan sezon içerisinde bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışlarının ekili alanlarda kısmi verim kaybına yol açtığı belirtilirken, nihai rekoltenin hasadın tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
"EN KALİTELİSİNİ BİZ ÜRETİYORUZ"
Tarlasında hasada başlayan çiftçi Celal Biçim, "Dolu vurmayan ekinlerde verim çok iyi" dedi.
Çiftçi Mahmut Seven ise, “Bu yıl susuz tarım alanları da sulu tarım gibi oldu” şeklinde konuştu.
Haliliye İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner, tarım işçileriyle mercimek hasadına katıldı.
Çetiner, "Bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyoruz. Urfa mercimeği gerçekten değerlidir. Türkiye'de mercimek üretiminde ilk sıradayız. En kalitelisini biz üretiyoruz" diye konuştu.
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