Sabahın ilk ışıklarıyla hasada başladılar. Önce kurutuluyor, sonra sapından ayrılıyor

Çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara girerek olgunlaşan mercimekleri biçme makineleriyle hasat ediyor. Biçilen mercimekler, kurumaları için bir süre tarlada bekletiliyor. Yeterince kuruyan ürünler daha sonra gezer patozlarla dane ve sapından ayrılarak çuvallanıyor, depolara taşınıyor.

Hasat çalışmalarının sürdüğü tarlalarda incelemelerde bulunan Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Çetiner, çiftçiler ve tarım işçileriyle birlikte hasada katıldı. Çetiner, dane kaybının önüne geçilmesi için işçilere doğru toplama ve kurutma teknikleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.