Sabahın ilk ışıklarıyla toplanıyorlar, mesai 1-2 gün sürüyor. Aylarca kalsa bile bayatlamıyor
14.06.2026 16:59
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, asırlardır süregelen bir gelenek olan imece usulü yöresel yufka ekmek yapımı, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başladı.
İlçede bir araya gelen mahalleli ve köylü kadınlar, sabahın erken saatlerinde kurdukları sacların başında kışlık ve yazlık ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.
Hem kendi evlerinin bütçesine katkı sağlamak hem de misafirlerine geleneksel lezzetleri ikram etmek amacıyla yapılan yufka ekmekler, kadınlar arasındaki dayanışmanın da en güzel örneğini gözler önüne seriyor.
Aydıncık'ta geleneksel yöntemlerle yapılan yufka ekmek üretimi tam bir iş birliği içinde yürütülüyor. Kadınlardan bir kısmı hamur bezesi hazırlarken, diğerleri oklavalarla hamuru inceltiyor. Sacın başında bekleyen deneyimli eller ise ekmekleri tam kıvamında pişirerek üst üste istifliyor.
AYLARCA BAYATLAMIYOR
Uzun süre bayatlamadan saklanabilme özelliğiyle yöre halkının vazgeçilmez temel gıdası olan yufka ekmek, tüketileceği zaman üzerini hafifçe su serpip ıslatılarak bez arasında dinlendiriliyor ve ilk günkü tazeliğine kavuşuyor.
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