Sadece 10 gün canlı kalabiliyordu şimdi hepsi kar altında
05.05.2026 09:56
İHA
"Baharın müjdecisi" denen ve yılda sadece 10 gün canlı kalabilen Manisa laleleri, mayıs ayında kar altında kaldı. Böylesi bir yağış en son 16 yıl önce etkili oldu.
Manisa'da baharın simgesi olan ve yılda sadece 10 gün açan Manisa laleleri, uzun yıllar sonra yağan mayıs karının altında kaldı.
Beyaz örtüyle buluşan kırmızı laleler, doğada nadir görülen bir manzara oluşturdu.
Spil Dağı'na çıkan yol üzerindeki Turgutalp Mahallesi'nden itibaren etkili olan kar yağışı, baharın tüm renklerini aynı karede buluşturdu.
Erik ve kiraz ağaçlarının ardından açan lalelerin karla kaplanması, bölgeye gelen ziyaretçilere görsel şölen sundu.
16 YIL ÖNCE ETKİLİ OLMUŞTU
Spil Dağı Milli Parkı Şefi Şeref Aydınyüz, mayıs ayında kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek "En son bu şekilde bir kar yağışı yaklaşık 16 yıl önce yaşanmıştı. Kardelenlerin karda kalmasına alışkınız ancak Manisa lalelerinin kar altında kalması bizi de şaşırttı." dedi.
Aydınyüz, kar örtüsü arasından çıkan lalelerin her zaman görüntülenemeyeceğini vurguladı.
"Baharın müjdecisi" denilen lalelerin karla buluştuğu bu nadir doğa olayı, fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler sundu.
KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 TL
Yetkililer, endemik tür olan Manisa lalelerinin koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Doğadan koparılan lalelerin biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini belirten ekipler, 2025 yılında 557 bin 212 TL olan cezanın 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL'ye yükseldiğini açıkladı.