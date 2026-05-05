Spil Dağı Milli Parkı Şefi Şeref Aydınyüz, mayıs ayında kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek "En son bu şekilde bir kar yağışı yaklaşık 16 yıl önce yaşanmıştı. Kardelenlerin karda kalmasına alışkınız ancak Manisa lalelerinin kar altında kalması bizi de şaşırttı." dedi.