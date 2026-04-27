Sadece 10 gün yaşıyorlar. Koparmanın cezası 699 bin 645 TL
27.04.2026 15:15
Miray Tamer
Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez kendini gösteren ve sadece 10 gün yaşayabilen Manisa laleleri açtı. Çiçeği koparmanın cezası bu yıl 699 bin 645 TL olarak belirlendi.
Manisa ile İzmir arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda, yılda yalnızca bir kez açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) açtı.
Nisan ayının son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında, hava şartlarına bağlı olarak açan laleler, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Baharın habercisi olarak bilinen Manisa lalelerini görmek isteyen ziyaretçiler Spil Dağı'na akın ederken, doğa fotoğrafçıları da bu kısa süreli güzelliği görüntülemek için bölgeye geliyor.
Çiçeği fotoğraflamak için Spil'e çıkan gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Benza Gürler (23), "Her yıl gelip laleleri çekiyorum. Manisa'nın simgesi olan laleleri görmek çok güzel. Sadece 10 gün canlı kalabildikleri için o anı ölümsüzleştirmek mutlu ediyor" dedi.
Çevre Kanunu'na göre Manisa lalesini koparmanın cezası geçen sene 557 bin 212 TL'ydi. Ceza bu yıl 699 bin 645 TL oldu.
GENETİK ARAŞTIRMALAR BAŞLAMIŞTI
Prof. Dr. Levent Şık, Türkiye'ye özgü endemik bitki türlerinden “Manisa lalesi” için genetik araştırmasına başladıklarını söylemişti.
“Spil Dağı'nda şu ana kadar gördüğümüz iki lale rengi var. Şarkılara da konu olan sarı lale ve şu anda bulunduğumuz bölgedeki kırmızı renkli laleler.” diyen Şık, şöyle devam etmişti:
"Ancak Manisa ilinin içinde çalışmamız sırasında farklı bölgelerde, Demirci ve Alaşehir'de yüksek kesimlerde gördüğümüz lalelerin morfolojik olarak farklılıklar gösterdiğini de tespit ettik.
Yani buradakiler tamamen kırmızı renkli olmasına rağmen sarı bantları içeren laleler de olduğunu tespit ettik. Bunlarla ilgili genetik çalışmalar yapılması gerekiyor ve bir kısmını başlattık, 'bu bitki diğerlerinden farklıdır' diyebileceğimiz sonuçlara ulaştık."
Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) ilk kez 1868 yılında tanımlandı. Türkiye dışında Yunanistan, Bulgaristan ve Girit Adası'nda görülüyor.
Bitki, Türkiye'de Antalya'dan Tekirdağ'a kadar geniş bir alana çok da büyük olmayan popülasyonlar halinde yayılıyor. Türün en büyük popülasyonları Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunuyor.