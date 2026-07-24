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Sadece 5 ay sürdü. Saklı Kanyon yine kurudu

24.07.2026 10:40

DHA

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Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Saklı Kanyon, yağışlarla suya kavuşmuştu. Ancak havaların ısınmasıyla 5 ay sonra yeniden kurudu.

Sadece 5 ay sürdü. Saklı Kanyon yine kurudu
DHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki  1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, şelaleleri, doğal göletleri ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin uğrak noktalarından biri oldu.

 

Yaklaşık 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ile Yunusemre ilçeleri arasından geçip Çaybaşı Deresi'ne ulaşan Saklı Kanyon, geçen yıl yaşanan yetersiz yağış ve kuraklık nedeniyle susuz kaldı. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu.

Sadece 5 ay sürdü. Saklı Kanyon yine kurudu 1
DHA

Kanyonun ziyaretçilere açık olan 150 metrelik bölümü, doğal görünümünü büyük ölçüde kaybetti. Kış ve ilkbahar aylarında Manisa'da etkili olan yağışların ardından kanyonda yeniden su akışı başladı.

Sadece 5 ay sürdü. Saklı Kanyon yine kurudu 2
DHA

Mart ayında kayalıkların arasından süzülen suyun oluşturduğu görüntüyle kanyon eski canlılığına kavuştu. Ancak, yaz gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları nedeniyle geçen yaklaşık 5 aylık sürede kanyon yeniden kurudu.

 

Olası orman yangınlarına karşı kanyona ziyaretçi girişleri, geçici olarak yasaklandı.

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