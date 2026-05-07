Sadece ayak bölümleri sağlam kaldı. İki ülke arasında doğal sınır görevi görüyor
07.05.2026 10:40
Kars'ta bulunan ve Ermenistan-Türkiye arasında doğal sınır görevi gören İpek Yolu Köprüsü'nün restorasyonla ayağa kaldırılması planlanıyor.
Arpaçay Nehri üzerinde bulunan İpek Yolu Köprüsü’nün bir tarafı Kars’ın Ocaklı köyü çevresinde, diğer tarafı ise Ermenistan’ın Haykadzor köyü yakınında yer alıyor.
12’nci yüzyılın başlarında Büyük Selçuklular döneminde inşa edilen ve ‘Selçuklu Köprüsü’ olarak da bilinen İpek Yolu Köprüsü, savaşlar ve depremler nedeniyle büyük ölçüde tahrip oldu. Günümüzde köprüden yalnızca ayak bölümleri ayakta kaldı.
Türkiye ve Ermenistan’ın ortak restorasyonu için mutabakat zaptı imzaladığı Ani Ören Yeri’ndeki İpek Yolu Köprüsü’nün, iki katlı inşa edildiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kop, köprünün yalnızca ticari değil, diplomatik ve kültürel açıdan da önemli bir simge olduğunu söyledi.
İpek Yolu Köprüsü'nün onarım kararının bölgedeki siyasi iklime olumlu yansıyacağını belirten Prof. Dr. Kop, “Yanlış hatırlamıyorsam 1119 tarihli bir kitabede vardı. O kitabede Kars'tan giriş noktasında bulunan Ani'deki bu İpek Yolu Köprüsü'nden pamuk ve keten taşındığına dair deliller yer alıyordu” dedi.
Restorasyonun tarihi gerçeklere uygun yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kop, "Orijinaline uygun olsun diye her kemerlerin genişliğinin 35 metre eninde yapılması lazım. Doğu Avrupa'daki Old Town denilen eski şehirler gibi bir restorasyon yapılırsa hoş olur" şeklinde konuştu.
