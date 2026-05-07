Sadece ayak bölümleri sağlam kaldı. İki ülke arasında doğal sınır görevi görüyor

Türkiye ve Ermenistan’ın ortak restorasyonu için mutabakat zaptı imzaladığı Ani Ören Yeri’ndeki İpek Yolu Köprüsü’nün, iki katlı inşa edildiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kop, köprünün yalnızca ticari değil, diplomatik ve kültürel açıdan da önemli bir simge olduğunu söyledi.

İpek Yolu Köprüsü'nün onarım kararının bölgedeki siyasi iklime olumlu yansıyacağını belirten Prof. Dr. Kop, “Yanlış hatırlamıyorsam 1119 tarihli bir kitabede vardı. O kitabede Kars'tan giriş noktasında bulunan Ani'deki bu İpek Yolu Köprüsü'nden pamuk ve keten taşındığına dair deliller yer alıyordu” dedi.