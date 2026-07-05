Sadece geceleri çalıştılar, 3 günde yaptılar. Girişe bakanlar "Delilik" diyor

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Mustafa ve Ramazan Dilmaç kardeşler, çocukluk yıllarından beri hayalini kurdukları ağaç evi yapmak için kolları sıvadı.

Gündüzleri çalıştıkları için sadece geceleri mesai harcayan kardeşler, bahçelerindeki gürgen ağacının üzerine toplam 25 metrekarelik bir yaşam alanı kurdu. Kardeşler, 10 metrekarelik balkonu da bulunan bu eve ulaşım içinse sıra dışı bir yöntem seçti.

Döner merdiven yapmak yerine kendi evlerinin balkonundan ağaca uzanan demir teller geren iki kardeş, bu tellerin üzerine 5 metrelik ahşap bir asma köprü inşa etti. İçerisinde yatak ve önünde küçük bir teras bulunan 5 metre yüksekliğindeki ağaç ev, ailenin yeni keyif köşesi oldu.