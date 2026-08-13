Sadece sıcakta oluyor. Diyarbakır'dan dünya sofralarına gönderiliyor

Çalışanlardan biri, saat 05.00'te işbaşı yapıp, saat 13.00'te çıkış yaptıklarını söyleyerek, çok zor ve havanın çok sıcak olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'ın her bölgesinden buraya gelip domates toplayan mevsimlik işçileri olduğunu belirten iş insanı Mustafa Çubuk, sıcaklığın zaman zaman 45-48 derece olduğunu söyledi.

Yetiştirdikleri domatesleri dünyanın birçok ülkesine ihracat ettiklerini aktaran Çubuk, “Domatesi tuzluyoruz, kurutuyoruz ve işlenip birçok ülkeye ihracat ediyoruz. Yenilen o lezzetli pizzalar bu domates sosuyla oluyor” dedi.

Yaklaşık 4 ay boyunca tarlada sürecin en sıcak zamanlarda devam ettiğini belirten Çubuk, "Bunu yetiştirmek, bu domatesleri toplamak o kadar kolay değil. Bunun çapası, gübresi var. Bu aileler geliyor, mecbur çocuklarını da getiriyor. Sabah git gel yapamıyorlar. Burada kalıyorlar. Ama işin sonunda mutluyuz, dünyaya bu lezzeti tattırıyoruz" dedi.