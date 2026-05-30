Sağanak hayatı felç etti. Yol çöktü, mahalleye ulaşım kapandı
30.05.2026 13:52
Rize'nin Güneysu ilçesinde dün etkili olan kuvvetli sağanak sonrası mahalle yolu çöktü.
Rize genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, kentte hayatını felç etti.
Şehir merkezinde tıkanan menfezler nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken sağanak sonrası Güneysu ilçesi Adacami Mahallesi’nde taş duvarın yıkılması sonucu, üzerindeki yolun bir bölümü de çöktü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Çöken yolun giriş ve çıkış kısımları, hafriyat dökülüp, yol trafiğe kapatıldı.
Mahalledeki evlere ulaşım bölgedeki alternatif yollardan sağlanırken, sağanak sonrası hasar gören ve bir kısmı çöken yol da drone ile havadan görüntülendi.
