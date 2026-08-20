Sahilde dehşet. 3 kardeşin cesedi kıyıya vurdu

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar (17), Gülşah Sakar (24) ve Belinay Sakar (15) olduğu tespit edildi.



Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ın arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi.