Sahilde dehşet. 3 kardeşin cesedi kıyıya vurdu
20.08.2026 17:31
Son Güncelleme: 21.08.2026 01:34
Kocaeli'de sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Kimlikleri belirlenen kişilerin kardeş oldukları öğrenildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar (17), Gülşah Sakar (24) ve Belinay Sakar (15) olduğu tespit edildi.
Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ın arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi.
ARAMA SABAH DEVAM EDECEK
Hava koşulları ve karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.