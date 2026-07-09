Sahilde gördüğünüz bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 699 bin 245 TL

Sahilde vakit geçiren bazı vatandaşlar, cezanın bu kadar yüksek olduğunu ilk kez öğrendiklerini belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Bazı vatandaşlar ise sahil boyunca yetişen kum zambaklarının daha kapsamlı şekilde korunması gerektiğini ifade etti.

Yaz aylarında açan hoş kokulu beyaz çiçekleriyle dikkat çeken kum zambakları, özellikle Atakum sahilindeki kumsallarda doğal olarak yetişirken, bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli değerler arasında yer alıyor.