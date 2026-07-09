Sahilde gördüğünüz bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 699 bin 245 TL
09.07.2026 12:13
Koruma altında bulunan kum zambakları, Atakum sahilini beyaz çiçekleriyle süslerken, bitkiyi koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.
Samsun'un Atakum sahilinde yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, açan beyaz çiçekleriyle kumsalları süslüyor. Koruma altında bulunan bitkiyi koparanlara ise 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.
Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde doğal olarak yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambakları, yaz mevsiminde açan beyaz çiçekleriyle sahile ayrı bir güzellik katıyor.
Koruma altındaki bu endemik bitkiyi koparanları ise yüksek para cezası bekliyor.
IUCN KAPSAMINDAKİ KUM ZAMBAKLARI İÇİN ÖNLEM
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterleri kapsamında korunması gereken türler arasında yer alan kum zambaklarının doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahilinin İncesu mevkisine bilgilendirici uyarı tabelaları yerleştirildi.
2026 İTİBARİYLA İDARİ PARA CEZASI KARARI
2026 yılı itibarıyla kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası kesiliyor.
Yetkililer, kum zambaklarının doğal ortamlarında korunması ve gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlardan duyarlı davranmalarını istedi.
KUM ZAMBAKLARI İÇİN ORTAK ÇAĞRI
Sahilde vakit geçiren bazı vatandaşlar, cezanın bu kadar yüksek olduğunu ilk kez öğrendiklerini belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söyledi.
Bazı vatandaşlar ise sahil boyunca yetişen kum zambaklarının daha kapsamlı şekilde korunması gerektiğini ifade etti.
Yaz aylarında açan hoş kokulu beyaz çiçekleriyle dikkat çeken kum zambakları, özellikle Atakum sahilindeki kumsallarda doğal olarak yetişirken, bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli değerler arasında yer alıyor.
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