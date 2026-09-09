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Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı

09.09.2026 15:38

İHA

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Tunceli'de kuyumcuları sahte altınlarla dolandırarak 152 bin liralık zarara uğrattığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Elazığ'da yakalandı.

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı
IHA

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafını hedef alan sahte altın dolandırıcılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı 1
IHA

Yapılan saha ve takip çalışmaları sonucunda, 2 ayrı kuyumcuya 17 adet 1 gramlık sertifikalı sahte altın verildiği, karşılığında ise ziynet eşyası ve nakit para alındığı belirlendi. Dolandırıcılık nedeniyle kuyumcuların toplam 152 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı 2
IHA

Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.D., Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yakalandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle sahte altınları temin ettiği ve organizatör konumunda olduğu belirlenen S.K. da aynı ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

 

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı 3
IHA

Şüpheli S.K.'nin ikametinde yapılan aramada 7 adet boş 1 gramlık altın ambalajı, 1 adet ambalajlı ata altın, kurusıkı tabancadan bozma ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 314 adet fişek ve 2 adet POS cihazı ele geçirildi. 

 

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. 

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