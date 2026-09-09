Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Yapılan saha ve takip çalışmaları sonucunda, 2 ayrı kuyumcuya 17 adet 1 gramlık sertifikalı sahte altın verildiği, karşılığında ise ziynet eşyası ve nakit para alındığı belirlendi. Dolandırıcılık nedeniyle kuyumcuların toplam 152 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.