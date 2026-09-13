Sakarya'da cankurtaranlar sezonu sıfır kayıp ile kapattı

Cankurtaran ekibi olarak yoğun bir mesai harcadıklarının altını çizen Karaca, "Sabah 10.00’da başladık. Akşam 19.00’a kadar, hafta sonları 20.00’a kadar uzattığımız dönemler oldu.

Milyonlarca insanın tatil yaptığı Karasu, Kocaali sahillerinde yoğun bir mesai harcayarak güvenli bir şekilde sahili teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah beş yıldır bu kayıpsız sürecimiz devam ediyorken artık Karasu ve Kocaali sahili güvenli sahiller olarak anılmaya başladı. İnsanlar daha rahat gelip tatillerini yapabiliyorlar.

Burada hedefimiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak daha da profesyonelleşip bu hizmeti daha ileriye taşımak. Çünkü burada yaptığımız hizmet artık tüm Türkiye’de örnek olarak gösterilmeye başlandı" dedi.