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Sakarya'da derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk kurtarıldı

10.09.2026 11:28

DHA

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Sakarya'nın Gevye ilçesinde yüzmek için girdiği derede mahsur kalan 11 yaşındaki Kenan K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sakarya'da derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk kurtarıldı
DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi’ndeki Çay Deresi’nde meydana geldi. Bir çocuğun derede mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk kurtarıldı 1
DHA

Geyve Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekibi, Kenan K.’yi derenin ortasında ağaca tutunmuş halde buldu. Ekipler, merdiven köprü sistemini kullanarak Kenan K.’ye ulaştı.

Sakarya'da derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk kurtarıldı 2
DHA

Kurtarılan Kenan K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yüzmek amacıyla dereye girdiği belirlenen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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