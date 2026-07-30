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Sakarya'da İHA bulan adamdan ikinci keşif! Aynı sahilde bir İHA daha buldu

30.07.2026 15:36

İHA

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Sakarya'da daha önce kıyıya vuran İHA'yı aracına yükleyip evine götüren adam, aynı sahilde bir İHA daha buldu.

Sakarya'da İHA bulan adamdan ikinci keşif! Aynı sahilde bir İHA daha buldu
IHA

Sakarya'nın Karasu sahilinde daha önce bir İHA bulan adam, yeni bir İHA daha buldu.

 

Karasu'daki ilk olay Camitepe Mahallesi sahilinde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı.

 

Deniz kıyısında 15-20 kilogram ağırlığındaki bir İHA bulan 63 yaşındaki Ali Çabuk, fotoğrafını yapay zeka uygulamasına taratıp "Bomba yok." yanıtını alınca, aracı bagajına yükleyerek evinin yakınına götürmüştü.

 

Çabuk daha sonra ekiplere haber vermişti. Sahilde bulunan İHA, jandarma aracına sığmayınca Çabuk'un aracıyla karakola taşınmıştı.

BİR İHA DAHA BULDU 1
IHA

BİR İHA DAHA BULDU

Ali Çabuk benzer bir olayı bir kez daha yaşadı.

 

Çabuk sahil şeridinde kuzeni ile arazi aracıyla gezdiği esnada tekrardan kıyıya vurmuş İHA ile karşılaştı.

Sakarya'da İHA bulan adamdan ikinci keşif! Aynı sahilde bir İHA daha buldu 2
IHA

Kuzeniyle İHA bulan adam bu kez önce ekiplere haber verdi.

 

Gerekli incelemelerin ardından İHA ekiplerce götürüldü.

"'GEL DRONE BULALIM' DEDİK, BULDUK" 3
IHA

"'GEL DRONE BULALIM' DEDİK, BULDUK"

Kuzeniyle birlikte sahil kenarında gezintiye çıktıkları sırada yaşanan ilginç anları anlatan Ali Çabuk, "Kuzenim ile evden çıktık. Hatta kendisine, 'Gel sana drone bulalım' diye espri yaptım. Bulduk, o da gördü. Ben buralarda denizde sürekli kalas, tahta arıyorum. Bu sefer elimizi sürmedik." dedi.

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