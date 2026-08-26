Sakarya'da kimyasal madde sızıntısı. 2 kişi yaralandı

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, "Telefon vasıtasıyla iletişime geçtik. Tankerin E-5'ten beri sızdırdığını, emniyet amaçlı sanayinin yan yoluna girdiği bilgisini aldık. Biz hemen buraya geldik, zaten sanayimizin kapıları kapalı. Burada kendisini durdurup itfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İlk anında biz vardık. İlk anlarda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir sıkıntı var. Bilgi alıyoruz onlardan da, müşahede altındalar. Gerekli temizliği yaptılar, kontrol amaçlı yine bu yolu kapalı tutacaklar." dedi.