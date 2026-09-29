Sakarya'da sağanak sele neden oldu. 4 ilçe 18 okulda eğitime ara verildi
29.09.2026 13:11
Son Güncelleme: 30.09.2026 03:58
Sakarya genelinde etkili olan sağanak sonrası derelerin taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı. Sağanak nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, taşkına sebep oldu.
Baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi göle dönerken, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı.
4 İLÇEDE 18 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde bulunan 18 okulda, eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitime ara verilen okullar şöyle:
Akyazı’da Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu/Ortaokulu ve Yağcılar İlkokulu.
Erenler’de Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu/Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu/Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlkokulu/Ortaokulu), Çaybaşı Yeniköy İlkokulu ve Yunus Çiloğlu Ortaokulu.
Karapürçek’te Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu ve Şehit Mustafa Geyve İlkokulu/Ortaokulu.
Karasu’da; Şehit Oktay Demirci İlkokulu/Ortaokulu.
MAHSUR KALANLAR KEPÇE İLE KURTARILDI
Yağış nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince bölgede mahsur kalanlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı. İlçede bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı.
KÜMESİ SU BASTI, BİNLERCE TAVUK ÖLDÜ
Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi’nde Hasan Kılıç’a ait 11 bin kapasiteli tavuk kümesi de sular altında kaldı.
Kümes sahibi Hasan Kılıç ve yakınlarının müdahalesine rağmen su baskını nedeniyle yüzlerce yetişkin tavuk öldü.
BAKAN ÇİFTÇİ: DAİMA MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri tebrik etti.
Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı "Daima milletimizin yanındayız" başlıklı paylaşımında, Türk devletinin iyi günde olduğu gibi zor günde de milletinin yanında olduğunu belirtti.
Çiftçi, Sakarya'da yaşanan sel felaketinde vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini ifade etti.
Tam bir koordinasyon ve uyum içinde yürütülen bu zorlu kurtarma çalışmalarının, Türk devletinin gücünü, hızını ve şefkatini bir kez daha gösterdiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:
"Milletimizin can güvenliği için gece gündüz demeden, zorlu hava ve arazi şartlarında büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
D-100 KARAYOLUNDA HEYELAN
Serdivan ilçesinde, D-100 kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yağış nedeniyle toprak yol kayması sonucu ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.
Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, Karayolları ekiplerince çalışmalar sürüyor.
Akyazı Belediyesi, kuvvetli yağışların ardından Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ile Altındere-Akyazı yolundaki Yağcılar Köprüsü mevkisinin ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri istendi.
METREKAREYE ORTALAMA 100 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE YAĞIŞ DÜŞTÜ
SASKİ'den yapılan açıklamada, kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.
Metrekareye Ferizli'de 150, Adapazarı'nda 133, Karapürçek'te 144, Akyazı'da 129 ve Hendek'te 126 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, 560 personel ve 225 aracın olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalelerde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, bazı noktalarda yaşanan taşkınlara müdahalelerin sürdüğü, altyapı hatları ve toprak tarafından sel riskine dönmemesi için önlemlerin alındığı ve vatandaşlardan gelen taşkın ihbarlarına cevap verildiği anlatılarak, "Özellikle dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. Bir yanda Devlet Su İşleri dere yataklarında bir yandan da ekiplerimiz il ve ilçe merkezlerinde müdahalelerini sürdürüyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş yağışı minimum olumsuzlukla atlatmak için tüm gücümüzle mücadele içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.
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