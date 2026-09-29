Sakarya'da sağanak sele neden oldu. Karasu sular altında

SASKİ'den yapılan açıklamada, kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

Metrekareye Ferizli'de 150, Adapazarı'nda 133, Karapürçek'te 144, Akyazı'da 129 ve Hendek'te 126 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, 560 personel ve 225 aracın olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bazı noktalarda yaşanan taşkınlara müdahalelerin sürdüğü, altyapı hatları ve toprak tarafından sel riskine dönmemesi için önlemlerin alındığı ve vatandaşlardan gelen taşkın ihbarlarına cevap verildiği anlatılarak, "Özellikle dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. Bir yanda Devlet Su İşleri dere yataklarında bir yandan da ekiplerimiz il ve ilçe merkezlerinde müdahalelerini sürdürüyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş yağışı minimum olumsuzlukla atlatmak için tüm gücümüzle mücadele içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.