Sakarya'da şiddetli sağanak. Evleri su bastı, yollar ulaşıma kapandı

Sakarya'da kuvvetli yağış, bazı yollarda, ev ve tarım arazilerinde su baskınları ile ulaşımda aksamaya neden oldu.

Yağış nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince bölgede mahsur kalanlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı. İlçede bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı.

Mahalle sakini Levent Çelik, gazetecilere, sabah saatlerinde mahallede sel meydana geldiğini söyledi.

Geçmiş yıllara göre su seviyesinin yüksek ve su tahliyesinin de zor olduğunu belirten Çelik, selden yaklaşık 60 hanenin etkilendiğini dile getirdi.