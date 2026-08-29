Sakarya’nın yaban hayatı fotokapanda

Sakarya’nın yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik açısından tahmin edilenden çok daha zengin bir bölge olduğunu söyleyen Furkan Eren, "Ancak bu biyoçeşitlilik içerisinde yer alan canlıların nerede yaşadığını tam olarak bilmeden popülasyon çalışmalarının yapılması ve doğa koruma programlarının uygulanması pek de mümkün değil. Aslında fotokapan çalışmamızda temel amaç da tam olarak buydu" dedi.