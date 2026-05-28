"Sakin şehir" unvanıyla biliniyor. Bayramda ziyaretçi yağdı
28.05.2026 11:08
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
210 DÖNÜM ARAZİYİ KAPLIYOR
Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gezi rotalarına UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ekledi.
Bayram tatili dolayısıyla "sakin şehir" ünvanına sahip Ahlat'a gelenler, 210 dönümlük alanı kaplayan ve her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarının bulunduğu tarihi alanı gezdi.
Mezar taşlarının üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıtları inceleyen ziyaretçiler, görevlilerden mezar taşları hakkında bilgi aldı.
İlçeye gezi için gelen Bilge Aleyna Aydın, aslen Samsunlu olduğunu ve çocukken Ahlat'a geldiğini söyledi.
"BURANIN ATMOSFERİ ÇOK FARKLI"
Yıllar sonra tekrar bölgeye geldiği için mutlu olduğunu belirten Aydın, "Kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Buranın atmosferi çok farklı" dedi.
İstanbul'dan gelen Abdullah Başyiğit ise "Türklerin giriş kapısı olarak görülen simgeyi yerinde görmüş oldum" diyerek bölgeyi etkileyici bulduğunu söyledi.
