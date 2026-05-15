Saklı cennet uyandı. Yıllardır sudan eser yoktu, görmek için kilometrelerce yol katediyorlar

15.05.2026 23:01

Son Güncelleme: 15.05.2026 23:02

İHA

Kayseri'de yıllar sonra tekrar akan şelale, doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Ekinli köyünde bulunan doğa harikası şelale, bu yıl suyun bol olmasıyla birlikte yıllar sonra ilk kez yeniden akmaya başladı.

Kayseri yöresinde çok fazla bilinmeyen Ekinli Şelalesi, son günlerde doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. 

DOĞASEVERLER KİLOMETRELERCE YOL KATEDİYOR

Şelalenin eşsiz manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce yol katederek bölgeye geliyor. Ziyaretçiler burada hem piknik yapıyor hem de temiz havanın tadını çıkarıyor.

Doğal güzelliği ve serin atmosferiyle dikkat çeken Ekinli Şelalesi’nin özellikle yaz aylarında bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

