Salçalık domateste hasat başladı. Ekim alanı düştü, fiyatlar geçen yılın gerisinde

Kemiklidere Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Ahmet Akdeniz de "Hasada başladık. Ancak bu yıl ekim alanları ciddi şekilde azaldı. Geçen yıl birçok üreticinin domatesi elinde kaldı. Bu nedenle çiftçi bu yıl daha az ekim yaptı. Girdi maliyetleri çok yüksek, fiyatlar ise üreticiyi memnun etmiyor" diye konuştu.