Salçalık domateste hasat başladı. Ekim alanı düştü, fiyatlar geçen yılın gerisinde
28.07.2026 16:25
Türkiye'nin salçalık domates üretim merkezlerinden Manisa'da hasat başladı. Ekim alanı 50 bin dekardan 15 bine gerilerken, tarladaki fiyat üreticiyi memnun etmedi.
Manisa'nın önemli salçalık domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Saruhanlı ilçesi Kemiklidere Mahallesi'nde hasat, sabahın erken saatlerinde başladı.
Tarlalara giren işçilerin topladığı domatesler kasalara doldurulup kamyonlara yüklendi. Ürünler salça fabrikalarının yanı sıra iç ve dış piyasaya gönderilmek üzere sevk edilmeye başlandı.
Geçen yıl yaklaşık 50 bin dekarlık alanda domates üretimi yapılan Saruhanlı'da bu yıl ekim alanı 15 bin dekara düştü. İlçede üretimin yaklaşık 10 bin dekarı salçalık, kalan bölümü ise kurutmalık domates olarak değerlendiriliyor.
"KİLOGRAM FİYATI 3 BUÇUK İLE 5 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"
Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu yıl yaklaşık 150 bin ton rekolte bekliyoruz. İlçemiz açısından bu iyi bir üretim miktarı. Ancak fiyatlar geçen yılın da gerisinde sayılır. Şu anda kilogram fiyatı 3 buçuk ile 5 lira arasında değişiyor. Bu şartlarda üreticinin para kazanması oldukça zor görünüyor" dedi.
"GEÇEN YIL DOMATES ÜRETİCİNİN ELİNDE KALINCA BU YIL DAHA AZ EKİM YAPILDI"
Kemiklidere Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Ahmet Akdeniz de "Hasada başladık. Ancak bu yıl ekim alanları ciddi şekilde azaldı. Geçen yıl birçok üreticinin domatesi elinde kaldı. Bu nedenle çiftçi bu yıl daha az ekim yaptı. Girdi maliyetleri çok yüksek, fiyatlar ise üreticiyi memnun etmiyor" diye konuştu.
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