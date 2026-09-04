Samsun Adliyesi'ndeki intiharı güvenlik amiri engelledi
04.09.2026 16:28
Samsun Adliyesi'nde boşanma davası olan bir kişi girdiği bunalım sonucu adliye koridorunda intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi özel güvenlik amiri tarafından engellendi.
Samsun Adliyesi'nde boşanma davası olan ve eşi evden uzaklaştırma kararı aldıran bir kişi girdiği bunalım sonucu adliye koridorunda intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi, olaya müdahale eden özel güvenlik amiri tarafından engellendi.
Olay, Samsun Adliye Sarayı'nın 4. katındaki koridorda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan R.U., eşiyle devam eden anlaşmalı boşanma süreci ve hakkında verilen evden uzaklaştırma kararı nedeniyle bunalıma girdi.
Adliye koridorunda intihar girişiminde bulunan R.U.'ya polis ekipleri müdahale ederek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada adliyede görevli özel güvenlik amiri Zeki Tosun, şahsın dikkatinin dağıldığı bir anda müdahale ederek R.U.'yu belinden yakalayıp etkisiz hale getirdi.
Adliye polisi tarafından gözaltına alınan R.U., ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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