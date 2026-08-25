Samsun sahilinde gizemli toz alarmı: Numuneler TÜBİTAK'a gönderilecek
25.08.2026 11:45
Samsun sahilinde farklı noktalarda görülen tozdan numune alındı. Maddenin içeriği ve olası riskleri TÜBİTAK tarafından yapılacak analizin ardından netleşecek.
NUMUNELER TOPLANDI
Samsun sahilinin farklı noktalarında görülen, içeriği henüz belirlenemeyen toz halindeki şüpheli maddeden numune alındı. Maddenin niteliğinin, TÜBİTAK'ta yapılacak analizlerin ardından netleşmesi bekleniyor.
Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde çuvallar içinde kıyıya ulaşan toz halindeki maddeleri fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, maddenin sahilin farklı noktalarında da bulunduğunu tespit etti.
Sahilden toplanan maddeler güvenli bir alana götürülürken, inceleme için numuneler alındı. Maddenin çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin de yapılacak analizlerin ardından belirleneceği öğrenildi.
NUMUNELER TUBİTAK'A GÖNDERİLECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, sahilden alınan numunelerin İstanbul'daki TÜBİTAK'a gönderilerek analiz edilmesi planlanıyor.
Maddenin kesin olarak hangi içeriğe sahip olduğunun, TÜBİTAK'ta yapılacak incelemelerin ardından tespit edilmesi bekleniyor.
Analiz sonuçlarıyla birlikte maddenin insan sağlığı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığının da netleşmesi öngörülüyor.
Sahilde ekipler tarafından toplanan maddenin sızdırmaz bir alanda muhafaza edilerek inceleme sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Yapılacak analizlerin ardından toplanan maddeye ne şekilde işlem uygulanacağına karar verilecek.
HENÜZ RADYOAKTİF BİR UNSUR TESPİT EDİLMEDİ
Öte yandan sahildeki durum gündüz saatlerinde dron ile görüntülendi. Görüntülerde, kıyı boyunca bazı bölgelerde toz halindeki maddelerin halen görülebilmesi dikkat çekti.
İlk kontrollerde maddede radyoaktif bir unsur tespit edilmediği öğrenilirken, maddenin kimyasal içeriği ve denize nasıl ulaştığına ilişkin kesin sonuçların uzman ekiplerin yapacağı analizlerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.
İncesu Yalı Mahallesi'nde yaşayan Emrullah Yüksel, "Dün öğleden sonra bir çuvalın içinde bu malzemeler kıyıya geldi. Ne olduğunu bilmiyoruz ve bunun araştırılmasını istiyoruz. Bu durumdan dolayı birkaç gün denize girilmeyecek. Bunun bir an önce incelenmesi ve milletin aydınlanması gerekiyor" dedi.
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