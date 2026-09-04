Samsun'da araçlar çarpıştı. 2'si çocuk 3 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Akabinde olay yerine gelen ambulansları ile yaralılar özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.